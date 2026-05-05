Эксперт ответил, как прекратить удары ракетами «Фламинго» по РФ

Российской армии необходимо наносить удары по зарубежным сборочным цехам, где производят ракеты для Вооруженных сил Украины. Так можно защитить свою территорию от атак. Об этом в беседе с NEWS.ru заявил военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

По его словам, под удар должны попадать не только заводы, но и транспорт, который доставляет компоненты для украинского вооружения.

Эксперт считает, что бороться с ракетами «Фламинго» только усилением ПВО не получится. Противовоздушная оборона — это целый комплекс государственных мер по защите от атак с воздуха и из космоса.

«Защита предусматривает не только зенитные установки и ракеты. Она включает в себя уничтожение мест, где производится и запускается такое оружие. Поэтому удары по машинам, которые могут перевозить из недружественных стран комплектующие для беспилотников и ракет “Фламинго”, становятся актуальными», — заявил собеседник NEWS.ru.

Он обратил внимание на то, что Киев открыто бьет по российским зерновозам и нефтяным танкерам. В ответ, как считает эксперт, Москва должна считать законными целями любые поставки на Украину, которые связаны с военными предприятиями стран Европы.

Кнутов также рассказал о разработке противника — баллистической ракете FP-9, которую сейчас дорабатывают в Дании совместно с компаниями из Германии и Франции. По словам эксперта, дальность этого оружия достигает 850 км, боевая нагрузка — 800 кг, корпус у него из композитных материалов, а система наведения — немецкая.

«ВСУ будут готовиться активно применять данные средства. Поэтому здесь также нужно рассматривать вероятность российских ударов по местам производства этой ракеты — сначала хотя бы в странах Балтии, а затем уже думать о ФРГ и других государствах», — считает Кнутов.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что за сутки силы ПВО сбили шесть украинских крылатых ракет «Фламинго» и 601 БПЛА. Кроме того, военное ведомство отчиталось о ликвидации девяти авиабомб и двух снарядов HIMARS.

Узнать больше по теме
Украинская ракета «Фламинго»: что известно о новом дальнобойном оружии ВСУ
«Фламинго» — украинская крылатая ракета большой дальности, о создании которой стало известно летом 2025 года. Оружие позиционируется как средство для поражения целей на значительном расстоянии: это одна из самых дальнобойных систем в арсенале ВСУ на сегодняшний день. В материале — главное о новой разработке.
