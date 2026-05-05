Эксперт ответил, как прекратить удары ракетами «Фламинго» по РФ

По его словам, под удар должны попадать не только заводы, но и транспорт, который доставляет компоненты для украинского вооружения.
Эксперт считает, что бороться с ракетами «Фламинго» только усилением ПВО не получится. Противовоздушная оборона — это целый комплекс государственных мер по защите от атак с воздуха и из космоса.
«Защита предусматривает не только зенитные установки и ракеты. Она включает в себя уничтожение мест, где производится и запускается такое оружие. Поэтому удары по машинам, которые могут перевозить из недружественных стран комплектующие для беспилотников и ракет “Фламинго”, становятся актуальными», — заявил собеседник NEWS.ru.
Он обратил внимание на то, что Киев открыто бьет по российским зерновозам и нефтяным танкерам. В ответ, как считает эксперт, Москва должна считать законными целями любые поставки на Украину, которые связаны с военными предприятиями стран Европы.
Кнутов также рассказал о разработке противника — баллистической ракете FP-9, которую сейчас дорабатывают в Дании совместно с компаниями из Германии и Франции. По словам эксперта, дальность этого оружия достигает 850 км, боевая нагрузка — 800 кг, корпус у него из композитных материалов, а система наведения — немецкая.
«ВСУ будут готовиться активно применять данные средства. Поэтому здесь также нужно рассматривать вероятность российских ударов по местам производства этой ракеты — сначала хотя бы в странах Балтии, а затем уже думать о ФРГ и других государствах», — считает Кнутов.
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что за сутки силы ПВО сбили шесть украинских крылатых ракет «Фламинго» и 601 БПЛА. Кроме того, военное ведомство отчиталось о ликвидации девяти авиабомб и двух снарядов HIMARS.