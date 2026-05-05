«Вернуться в повестку»: Коц объяснил цель «режима тишины» Зеленского

Как считает Коц, предложение Киева может быть направлено на возвращение украинской стороны в повестку переговоров. Он обращает внимание на противоречия в заявлениях украинских властей: незадолго до инициативы о перемирии звучали заявления об отсутствии необходимости прекращения огня, а также угрозы ударами БПЛА по Москве.
Военкор также указывает на отсутствие конкретных параметров предложенного «режима тишины». По его оценке, не определены сроки действия «режима тишины», а также механизмы контроля за его соблюдением, что затрудняет реализацию договоренностей.
Коц также отмечает риск срыва возможного перемирия. В качестве примера он приводит предыдущие периоды прекращения огня, которые сопровождались многочисленными нарушениями: только пасхальное перемирие украинская сторона нарушила около двух тысяч раз, аналогичная картина наблюдалась во время рождественских праздников.
Кроме того, военкор Коц связывает инициативу с дипломатическим контекстом. По его мнению, это попытка Зеленского «вернуться в кадр» переговоров, которые ведутся между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом без участия украинской стороны.
Коц пишет в своем канале в MAX о нескольких возможных сценариях реакции Москвы.
Согласие на предложенные условия, по его мнению, позволило бы России продемонстрировать приверженность переговорному процессу, однако эффективность такого шага вызывает у него сомнения. В то же время жесткий отказ, как считает Коц, может быть использован Киевом в информационной повестке в виде заголовков — «Россия отвергла перемирие накануне Дня Победы».
По мнению журналиста, именно поэтому пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее использовал формулировку: «Четкой сформулированной позиции мы не увидели». Это позволяет обозначить размытость предложений и вынуждает Киев либо указать сроки, механизмы контроля и ответственность за нарушения, либо подтвердить, что инициатива носит исключительно спекулятивный характер.