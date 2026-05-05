В Запорожской области ликвидирован завербованный ГУР наемник из Грузии

Бойцы ВС РФ ликвидировали на Запорожском направлении наемника ВСУ из Грузии Ника Мачарашвили. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.
Собеседник агентства уточнил, что боевик был ранее завербован ГУР Минобороны Украины.
«На Запорожском направлении уничтожен грузинский наемник Ника Мачарашвили», — сказал он.
По его словам, характерным стало то, что Мачарашвили не был членом грузинской диаспоры на Украине, а был завербован ГУР непосредственно на территории Грузии.
