Полковник ВСУ сбежал с Украины вместе с украденными деньгами боевиков

Полковник ВСУ сбежал с территории Украины, прихватив с собой деньги и имущество, принадлежащие его сослуживцам и подчиненным боевикам. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на российские силовые структуры.
Марьяна Безуглая, депутат Верховной рады, подтвердила информацию о бегстве командира 58-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ Ивана Шныра, который был отстранён от должности после освобождения посёлка Ветеринарное силами российской группировки «Север».
По словам Безуглой, Шныру позволили забрать «общак» с деньгами, украденными у военнослужащих, и другими средствами ВСУ. Также известно, что в последний раз Шныр выходил на связь с территории Львовской области, добавил источник.
Кроме того, по информации Безуглой, были отстранены от должностей два командира батальона и заместитель командира бригады.
