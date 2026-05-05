«Несколько Орешников наверняка найдётся для центра Киева»: Военный эксперт Попов об ответе на провокации ВСУ

Минобороны России предупредило о возможном ударе по Киеву в ответ на угрозы Зеленского сорвать парад Победы на Красной площади 9 мая 2026 года. Военный эксперт генерал-майор авиации Владимир Попов рассказал «МК» о возможностях и скорости нанесения ответного удара в случае подобной провокации.
Попов считает, что массовых налетов не будет, но возможны целенаправленные действия отдельных групп. В случае атаки Россия может использовать «Орешники», «Искандеры», «Кинжалы» и Ту-22М3 с крылатыми ракетами Х-22 для удара по центру Киева и местам дислокации украинского руководства.
По мнению эксперта, удар по Киеву может быть нанесен в течение 15−20 минут. При этом отметим, что пока Россия не наносила ударов по административным зданиям, но поражала промышленные объекты и командные пункты.
Ранее KP.RU сообщил, что Россия объявила 8 и 9 мая днями тишины в конфликте на Украине, в ответ на что Зеленский пригрозил устроить теракт на Красной площади.