Силы ПВО уничтожили 93 беспилотника ВСУ над регионами России за семь часов

Российские силы противовоздушной обороны уничтожили 93 беспилотника Вооруженных сил Украины над регионами России в течение семи часов. Об этом сообщает пресс-служба Министерство обороны РФ во вторник, 5 мая.
«В период с 14.00 до 21.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 93 украинских беспилотных летательных аппарата», — говорится в заявлении ведомства.
Украинские дроны были ликвидированы над территорией Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Астраханской областей и других регионов России. Также силы ПВО уничтожили беспилотники ВСУ над Краснодарским краем, Крымом и акваториями Азовского и Черного моря.
Ранее KP.RU сообщал, что в ночь с 4 на 5 мая российские средства противовоздушной обороны уничтожили 289 украинских БПЛА над 19 регионами страны.