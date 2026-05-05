Число сбитых БПЛА над Севастополем увеличилось до 12

СЕВАСТОПОЛЬ, 5 мая. /ТАСС/. Порядка 12 БПЛА сбито над Севастополем в ходе отражения атаки ВСУ. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в канале в «Максе».
«В Севастополе военные продолжают отражать атаку ВСУ, работает ПВО и мобильные огневые группы. По предварительной информации, сбито 12 БПЛА в районе Верхнесадового и Северной стороны», — написал он.
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.