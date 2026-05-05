Госдеп США одобрил продажу Украине авиационных бомб JDAM на 374 млн долларов

Госдеп США дал добро на потенциальную сделку по продаже Украине управляемых авиационных бомб JDAM увеличенной дальности. Стоимость контракта составляет 373,6 млн долларов, как указано на официальном сайте американского внешнеполитического ведомства.
Согласно документу, Украина запросила 1,2 тыс. бомб JDAM в комплектации KMU-572 и 332 бомбы в комплектации KMU-556, а также сопутствующее оборудование и техническую документацию. Главным исполнителем контракта станет компания Boeing.
В Госдепе подчеркнули, что эта сделка соответствует национальным интересам США и «не повлияет на стратегический баланс в регионе». Также отмечается, что продажа вооружений не отразится негативно на боеготовности американских вооруженных сил.
Ранее KP.RU сообщил, что украинские чиновники отчитывались в середине апреля о, якобы, желании кого-то в Европе дать им еще 5,5 млрд евро на ракеты и ПВО.