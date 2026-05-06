Наступил срок объявленного Зеленским режима тишины в зоне СВО

В свою очередь военкор KP.RU Александр Коц перечислил три варианта ответа России на перемирие Зеленского с 6 мая: согласие, отвержение, игнорирование. Военкор напомнил, что Пасхальное перемирие было нарушено украинской стороной, по российским данным, около двух тысяч раз. Рождественское, гуманитарные паузы — картина та же. «Очередной “режим тишины” на этом фоне выглядит не мирной инициативой, а ритуалом с заранее известным финалом», — отмечает Коц.