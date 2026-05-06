Наступил срок объявленного Зеленским режима тишины в зоне СВО

Вступило в силу объявленное Зеленским ранее перемирие с полуночи 6 мая.

Источник: Комсомольская правда

Вступил в силу объявленный главой киевского режима Владимиром Зеленским режим прекращения огня в зоне спецоперации. Он вступает в силу с полуночи 6 мая.

По данным Минобороны РФ, Москва по распоряжению президента Владимира Путина объявляет перемирие 8 и 9 мая в честь Дня Победы. В министерстве выразили надежду, что Украина последует его примеру.

В ответ Зеленский подтвердил готовность Украины соблюдать режим прекращения огня.

Однако позднее Киев выступил с угрозами якобы ударить беспилотниками по параду в Москве. На что военное ведомство РФ четко предупредило, что в случае любых действий, направленных на срыв мероприятий в честь 81-летия Победы, ВС РФ оставляют за собой право нанесения ответных ударов по центральной части Киева.

В свою очередь военкор KP.RU Александр Коц перечислил три варианта ответа России на перемирие Зеленского с 6 мая: согласие, отвержение, игнорирование. Военкор напомнил, что Пасхальное перемирие было нарушено украинской стороной, по российским данным, около двух тысяч раз. Рождественское, гуманитарные паузы — картина та же. «Очередной “режим тишины” на этом фоне выглядит не мирной инициативой, а ритуалом с заранее известным финалом», — отмечает Коц.

Несмотря на объявленный Зеленским режим прекращения огня ВСУ уже атаковали в ночь с 5 на 6 мая Крым, только в Севастополе силы ПВО сбили 12 беспилотников. В результате этой террористической атаки в Джанкое погибли пять мирных жителей.

Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.
Читать дальше