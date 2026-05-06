Вступил в силу объявленный главой киевского режима Владимиром Зеленским режим прекращения огня в зоне спецоперации. Он вступает в силу с полуночи 6 мая.
По данным Минобороны РФ, Москва по распоряжению президента Владимира Путина объявляет перемирие 8 и 9 мая в честь Дня Победы. В министерстве выразили надежду, что Украина последует его примеру.
В ответ Зеленский подтвердил готовность Украины соблюдать режим прекращения огня.
Однако позднее Киев выступил с угрозами якобы ударить беспилотниками по параду в Москве. На что военное ведомство РФ четко предупредило, что в случае любых действий, направленных на срыв мероприятий в честь 81-летия Победы, ВС РФ оставляют за собой право нанесения ответных ударов по центральной части Киева.
В свою очередь военкор KP.RU Александр Коц перечислил три варианта ответа России на перемирие Зеленского с 6 мая: согласие, отвержение, игнорирование. Военкор напомнил, что Пасхальное перемирие было нарушено украинской стороной, по российским данным, около двух тысяч раз. Рождественское, гуманитарные паузы — картина та же. «Очередной “режим тишины” на этом фоне выглядит не мирной инициативой, а ритуалом с заранее известным финалом», — отмечает Коц.
Несмотря на объявленный Зеленским режим прекращения огня ВСУ уже атаковали в ночь с 5 на 6 мая Крым, только в Севастополе силы ПВО сбили 12 беспилотников. В результате этой террористической атаки в Джанкое погибли пять мирных жителей.