Bloomberg: США возобновили подготовку военных к боям в джунглях

Журналисты уточнили, что курсанты учатся ориентироваться в джунглях, использовать мачете и устанавливать ловушки, а также отрабатывают медицинскую эвакуацию. В статье обращается внимание, что, несмотря на конфликт с Ираном, глава Белого дома Дональд Трамп распорядился существенно нарастить военное присутствие США в странах Латинской Америки.