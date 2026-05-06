Bloomberg: США возобновили подготовку военных к боям в джунглях

Агентство Bloomberg сообщило, что в Панаме американских военных учат ориентироваться в джунглях, использовать мачете и устанавливать ловушки.

Источник: Аргументы и факты

Армия США спустя 25 лет возродила в Панаме школу по подготовке своих военных к боевым действиям в условиях джунглей, сообщило агентство Bloomberg.

Работа тренировочного центра возобновилась на фоне заявлений Вашингтона о готовности взять под контроль Кубу и бороться с наркоторговцами, базирующимися в странах Латинской Америки.

«С момента выпуска первого сертифицированного класса школы в феврале ещё одна группа военных уже завершила обучение, а третья находится в процессе подготовки», — отмечает агентство в своей публикации.

Журналисты уточнили, что курсанты учатся ориентироваться в джунглях, использовать мачете и устанавливать ловушки, а также отрабатывают медицинскую эвакуацию. В статье обращается внимание, что, несмотря на конфликт с Ираном, глава Белого дома Дональд Трамп распорядился существенно нарастить военное присутствие США в странах Латинской Америки.

Напомним, в декабре американский президент предупредил, что Вашингтон допускает возможность нанесения ударов по государствам, участвующим в производстве наркотиков, которые впоследствии попадают в Соединённые Штаты. Он добавил, что такая деятельность может повлечь жёсткую реакцию США.

