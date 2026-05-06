Киевский режим при помощи подкупа устранил потенциальные риски для своей власти со стороны боевиков «Азова»*. Об этом ТАСС сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
«Мы же видим, что по квартире купили. Там ситуация — они уже теперь поддерживают и прочее, и забыли, что они пропагандировали, какие они там арийцы и прочее. Такие продажные оказались. Все это понятно, но тем не менее, они одиозных нивелировали, которые могли бы принести определенного рода угрозу», — поделился Пушилин.
Глава ДНР добавил, что не считает вероятным возникновение массовых выступлений на Украине.
Накануне Пушилин сообщил, что ВСУ усилили атаки на мирное население после ухудшения для них ситуации на передовой. Тогда в результате удара украинского беспилотника в Горловке погибли два человека.
* — признан террористической организацией и запрещен на территории РФ.