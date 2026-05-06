Российские военные в Константиновке Донецкой Народной Республики регулярно находят тела мирных жителей, зверски убитых боевиками ВСУ. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.
По его словам, мертвых людей находят и в самом населенном пункте, и в окрестностях города.
«По визуальному осмотру они явно подвергались пыткам и истязаниям со стороны украинских боевиков. Есть характерные следы насильственной смерти. И сразу хочу отметить: эти случаи не единичны», — сказал он.
Накануне советник главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Игорь Кимаковский сообщил, что бойцы Вооруженных сил (ВС) России закрепились в частном секторе Константиновки.
Ранее также начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов сообщил, что войска России продолжают успешное продвижение в Константиновке.