«СВ»: полковник ВСУ Шныр сбежал с украденными у украинских военных деньгами

В публикации уточняется, что эту информацию подтвердила депутат Верховной рады Марьяна Безуглая. Шныр командовал 58-й отдельной мотопехотной бригадой ВСУ. Авторы сообщения уточняют, что он был снят с должности её руководителя после того, как группировка российских войск «Север» освободила посёлок Ветеринарное в Харьковской области.