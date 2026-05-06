«СВ»: полковник ВСУ Шныр сбежал с украденными у украинских военных деньгами

Депутат Рады Марьяна Безуглая подтвердила информацию о бегстве полковника ВСУ Ивана Шныра, который похитил деньги у украинских военных.

Источник: Аргументы и факты

Полковник ВСУ Иван Шныр сбежал с деньгами, украденными у украинских военнослужащих, и забрал с собой средства, выделенные для армии киевского режима, сообщил канал «Северный Ветер» (СВ) в мессенджере «Макс».

В публикации уточняется, что эту информацию подтвердила депутат Верховной рады Марьяна Безуглая. Шныр командовал 58-й отдельной мотопехотной бригадой ВСУ. Авторы сообщения уточняют, что он был снят с должности её руководителя после того, как группировка российских войск «Север» освободила посёлок Ветеринарное в Харьковской области.

«Характерно, что Безуглая уверена, что полковнику Шныру просто дали забрать “общак” с украденными у военнослужащих деньгами и разворованными средствами ВСУ», — говорится в публикации.

Также отмечается, что в последний раз полковник выходил на связь, находясь на территории Львовской области.

Напомним, в конце апреля «СВ» проинформировал, что данные о коррупционных преступлениях Ивана Шныра активно обсуждаются на Украине. Сообщалось, что украинские военные направили в профильные ведомства сведения о незаконном обогащении полковника, который осуществлял закупки через подконтрольную фирму.