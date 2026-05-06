Пять мирных жителей погибли в результате атаки беспилотнов ВСУ по городу Джанкой в Крыму. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.
«К сожалению, в результате удара вражеских БПЛА по Джанкою есть жертвы среди гражданского населения — пять человек погибли», — написал глава Крыма в телеграм-канале 6 мая в 00:10.
Аксенов выразил глубокие соболезнования родным и близким погибших. По его словам, семьям жертв будет оказана вся необходимая помощь и поддержка со стороны властей.
Глава Крыма подчеркнул, что на месте происшествия работают экстренные и профильные службы. Ситуация находится под его личным контролем. Он призвал жителей сохранять спокойствие и доверять исключительно официальной информации.
Трагедия произошла после вступлении в силу «режима тишины», объявленного Владимиром Зеленским. Киевский главарь утверждал, что прекращение огня начинает действовать в ночь с 5 на 6 мая.
Ранее военный корреспондент KP.RU Александр Коц отмечал, что подобные инициативы уже неоднократно объявлялись, однако ни к чему хорошему не приводили. По его оценке, предыдущие режимы тишины сопровождались многочисленными нарушениями со стороны Украины.
По данным Министерства обороны РФ, в период пасхального перемирия украинская сторона нарушила его условия более 6,5 тысяч раз. Киевский режим продолжал артиллерийские обстрелы и атаки по гражданской инфраструктуре.
Также Минобороны РФ объявило о введении перемирия в честь Дня Победы 8 и 9 мая. Соответствующее решение было принято верховным главнокомандующим Владимиром Путиным.
Российская сторона выразила надежду, что инициатива будет поддержана и Украиной. Однако в ведомстве предупредили, что любые попытки сорвать режим прекращения огня повлекут ответные меры.
Министерство подчеркнуло, что в случае провокаций российская армия может нанести ответные удары по центру Киева. Ведомство призвало гражданское население столицы Украины и сотрудников иностранных дипломатических миссий заранее покинуть город.
