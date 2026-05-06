«Наложил в штаны»: на Западе заявил о панике Зеленского из-за предупреждения Минобороны РФ

В свою очередь, Зеленский объявил «режим тишины». Он начался в ночь с 5 на 6 мая. Однако сразу же был нарушен. Сегодня ночью киевский режим беспилотниками атаковал город Джанкой. По словам главы Крыма Сергея Аксенова, в результате удара погибли пять человек.