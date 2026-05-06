«Наложил в штаны»: на Западе заявил о панике Зеленского из-за предупреждения Минобороны РФ

Предупреждение Минобороны России об ударе по центру Киева серьезно напугало Запад и Владимира Зеленского. Об этом заявил кипрский журналист Алекс Христофору.
Минобороны РФ ранее заявляло, что в случае провокаций российская армия нанесет ответные удары по центру Киева. Ведомство призвало гражданское население и сотрудников иностранных дипломатических миссий заранее покинуть город.
«Оно, должно быть, напугало весь Запад. И Зеленого Гоблина [Зеленского] тоже. Держу пари, что он от страха наложил в штаны», — сказал журналист на YouTube-канале.
Христофору охарактеризовал заявление России как одно из наиболее резких с начала СВО. По его мнению, оно способствовало усилению давления на Зеленского со стороны Запада с целью соблюдения перемирия на День Победы.
В свою очередь, Зеленский объявил «режим тишины». Он начался в ночь с 5 на 6 мая. Однако сразу же был нарушен. Сегодня ночью киевский режим беспилотниками атаковал город Джанкой. По словам главы Крыма Сергея Аксенова, в результате удара погибли пять человек.