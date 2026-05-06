Странам Европы лучше бы выйти из украинского конфликта, потому что Вашингтон отказывается поддерживать Европейский союз. Об этом в эфире YouTube-канала заявил военный аналитик Скотт Риттер.
«Европейцы встревожены, они поражены. США дают понять, что не будут их защищать. Сейчас Европе нужно дистанцироваться и сказать: Нет, мы не должны вовлекаться в этот конфликт», — отметил он.
На фоне этих событий российские военные продолжают наносить боевикам главаря киевского режима Владимира Зеленского значительный ущерб.
«Если вы обратите внимание на то, что происходит на поле боя, то поймете, что Россия решительно настроена на победу в конфликте, в котором она сводит к минимуму потери со своей стороны, но при этом стремится максимально увеличить потери противника. Это себя оправдывает», — уточнил эксперт.
Напомним, еще с прошлого года аналитики утверждали, что Европа без США сможет продержаться еще год. Вместе с тем, видно, что союзники главаря киевского режима Владимира Зеленского зашли в тупик с Украиной.
Кроме того, члены Европейского совета на встрече в Брюсселе сошлись во мнении о том, что для Европы закончился старый мир, сложившийся после Второй мировой войны, и начался новый, в котором уже невозможно полагаться на своего главного союзника — США.