Посольство Германии ответило на вопрос о поставках ракет Taurus Украине

Берлин в настоящее время не поставляет Украине ракеты Taurus. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на посольство Германии в России.
«Относительно ракет Taurus посольство отсылает к высказываниям канцлера Мерца, который заявил, что Германия в настоящий момент не поставляет данный тип ракет», — заявили дипломаты.
В дипмиссии отметили, что Украина разработала собственные дальнобойные вооружения, которые применяются в ходе текущего конфликта.
Ранее украинский министр обороны Михаил Федоров заявил, что Германия планирует поставить киевскому режиму пакет военной помощи на сумму четыре млрд евро, в него войдут сотни ракет для Patriot и 36 пусковых IRIS-T.
Государственный департамент США одобрил потенциальную сделку по продаже Украине управляемых авиационных бомб JDAM увеличенной дальности. По данным ведомства, стоимость контракта составляет 373,6 млн долларов.