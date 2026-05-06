Подразделение ФСБ «Горыныч» уничтожило две ДРГ в Константиновке

ФСБ ликвидировала ДРГ и склад боеприпасов ВСУ в Константиновке.

Источник: Комсомольская правда

Антитеррористическое подразделение «Горыныч» уничтожило две украинские диверсионные группы в Константиновке. Как сообщило управление Федеральной службы безопасности (ФСБ) России по Донецкой народной республике (ДНР), бойцы выявили беспилотники «Баба-Яга», отследили их маршруты и ликвидировали диверсионно-разведывательную группу (ДРГ).

Кроме того, силовики обнаружили и уничтожили пункт управления БПЛА и склад боеприпасов ВСУ. В операции также участвовала 4-я бригада группировки «Юг», уточнили в ведомстве.

Константиновка расположена на севере ДНР, в 55 км от Донецка. Город — крупный транзитный железнодорожный узел, играющий ключевую роль в снабжении ВСУ в Краматорско-Славянской агломерации.

Как писал KP.RU, в конце апреля «Горыныч» также ликвидировал две группы ВСУ, которые готовили засады на путях движения российских войск. Также операторы подразделения вычислили и накрыли два пункта, откуда противник управлял своими беспилотниками.

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
