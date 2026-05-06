Народный фронт с начала СВО передал помощь на 67 млрд рублей

Народный фронт также ведет совместный проект с факультетом психологии МГУ по адаптации ветеранов СВО к мирной жизни. Для этого разработан бесплатный онлайн-курс, доступный на сайте движения. Кроме того, разработанное фронтом приложение «Радар. НФ», позволяющее гражданам передавать сигналы о возможных угрозах ударов беспилотников, скачали уже более 2,8 млн человек. Пользователи направили свыше 40 тыс. сообщений, благодаря которым спецслужбы получают возможность более эффективно предотвращать атаки ВСУ на российские города.