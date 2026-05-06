Народный фронт с начала СВО передал помощь на 67 млрд рублей

«С начала специальной военной операции Народный фронт реализует масштабную акцию “Все для Победы!”. Общий объем переданной помощи превысил 67 млрд рублей, поддержку получили более 500 подразделений и жители приграничных и новых регионов», — сказали в Народном фронте.
В движении отметили, что «народные полки» объединяют более 600 тыс. неравнодушных людей по всей стране, которые помогают бойцам, изготавливая необходимое оборудование и снаряжение. Кроме того, проект «Кулибин-клуб» объединяет разработки гражданских инженеров, помогает тестировать, масштабировать и внедрять технологии. Для нужд фронта уже передано более 200 тыс. изделий.
Народный фронт также ведет совместный проект с факультетом психологии МГУ по адаптации ветеранов СВО к мирной жизни. Для этого разработан бесплатный онлайн-курс, доступный на сайте движения. Кроме того, разработанное фронтом приложение «Радар. НФ», позволяющее гражданам передавать сигналы о возможных угрозах ударов беспилотников, скачали уже более 2,8 млн человек. Пользователи направили свыше 40 тыс. сообщений, благодаря которым спецслужбы получают возможность более эффективно предотвращать атаки ВСУ на российские города.
В Народном фронте добавили, что движение развивает гуманитарную миссию, поддерживает ветеранов и волонтерские сообщества, а также уделяет внимание сохранению исторической памяти. В стране отремонтировано и восстановлено более 1,1 тыс. мемориалов «Вечный огонь», а акция «Огонь памяти», приуроченная к Дню Победы, приобрела всероссийский и международный масштаб.