Лидер партии «Союз независимых социал-демократов» Милорад Додик заявил, что провал Минских договоренностей наглядно демонстрирует нечестность западных стран. По его мнению, западные партнеры изначально врали, когда ставили подписи под важными документами. Об этом он рассказал в беседе с РИА Новости.
«Это лучше всего видно на примере минских соглашений, где они упорно лгали, что некоторые из участников и признали. И Олланд, и Меркель сказали, что это была всего лишь уловка, чтобы вооружить Украину… Это говорит нам и о том, что они всегда пытаются утвердить себя за счет других», — уточнил политик.
Додик также обратил внимание на Дейтонское мирное соглашение, которое подписывали в Америке. Он считает, что та структура власти, где иностранцы принимают ключевые решения о судьбе Боснии и Герцеговины, была просто навязана извне.
Ранее эту тему комментировал и президент России Владимир Путин. Глава государства назвал историю с Минскими договоренностями важным опытом. Путин признал, что в Кремле подписывали те соглашения с осторожным, но искренним доверием к западным партнерам, однако в итоге российскую сторону просто обманули.