Для нас это большая трагедия — Константинов об атаке ВСУ на Джанкой

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая — РИА Новости Крым. Председатель крымского парламента Владимир Константинов назвал большой трагедией гибель мирных людей в результате атаки украинских беспилотников на Джанкой. Об этом он написал в своем канале МАКС.

Источник: РИА "Новости"

Во вторник ночью ВСУ атаковали Джанкой при помощи беспилотников. Погибли пять человек, сообщал глава Крыма Сергей Аксенов. Прокуратура поставила на контроль соблюдение прав жителей Джанкоя после удара украинских беспилотников по городу и открыла горячую линию.

«Ночью враг нанес удар по Крыму, в результате которого погибли мирные жители. Для нас это — большая трагедия. Любой объект можно починить, отремонтировать, но, к сожалению, человеческие жизни не вернуть», — написал он.

Константинов отметил, что власти готовы оказывать всю необходимую помощь семьям, которые потеряли родных.

Спикер Госсовета Крыма добавил, что расценивает атаки ВСУ как попытку омрачить праздник Великой Победы.

