Российский суд не стал выдворять украинца, чтобы его не мобилизовали в ВСУ

Российский суд в Кабардино-Балкарии отменил выдворение гражданина Украины за нарушение миграционного законодательства. Мужчина живет в России с 2014 года, но с 2018 года не имеет законных оснований для пребывания в стране, пишет РИА Новости, ссылаясь на материалы суда.
Постановлением МВД украинца оштрафовали на 2 тысячи рублей с административным принудительным выдворением за пределы РФ. Украинец оспорил это решение суда. В жалобе он указал, что считает себя беженцем. По словам мужчины, на родине его могут принудительно мобилизовать в ВСУ против России, а в России проживают его мать и сестра.
Суд учел эти доводы, а также признание вины и раскаяние. Штраф был увеличен до 40 тысяч рублей, но выдворение отменено. Мужчину освободили из центра временного содержания иностранных граждан.
