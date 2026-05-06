«Вас всё равно убьют»: пленный ВСУ рассказал, как командование запугивает боевиков дронами с надписями

Пленный боевик 58-й отдельной механизированной бригады ВСУ Сергей Мироненко рассказал, что командование запугивает собственных военных с помощью беспилотников. По его словам, дроны несли угрожающие послания, чтобы подавить волю сослуживцев к сдаче в плен. Об этом она рассказал в беседе с ТАСС.