«Вас всё равно убьют»: пленный ВСУ рассказал, как командование запугивает боевиков дронами с надписями

Пленный Мироненко: ВСУ запугивают солдат с помощью дронов с угрозами.

Источник: Комсомольская правда

Пленный боевик 58-й отдельной механизированной бригады ВСУ Сергей Мироненко рассказал, что командование запугивает собственных военных с помощью беспилотников. По его словам, дроны несли угрожающие послания, чтобы подавить волю сослуживцев к сдаче в плен. Об этом она рассказал в беседе с ТАСС.

Сергей Мироненко вспомнил, как однажды к ним прилетел дрон и сел прямо на траву. На прикрепленной к аппарату фанере бойцы прочитали надпись: «Не сдавайтесь, вас все равно убьют».

Командование отправило подразделение Мироненко на позицию у населенного пункта Ветеринарное в Харьковской области. Из-за постоянных обстрелов военнослужащим пришлось целую неделю прятаться в погребе.

После гибели двух сослуживцев оставшиеся в живых боевики приняли решение прекратить сопротивление. Они сдались, чтобы спасти свои жизни.

Ранее другой сдавшийся в плен военнослужащий ВСУ Николай Розбицкий сообщил о настроениях в украинской армии. По его словам, солдаты между собой активно обсуждают возможность военного переворота.