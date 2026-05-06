ВСУ 54 раза за сутки обстреляли курское приграничье

«Сводка об оперативной обстановке в Курской области за прошедшие сутки. Всего в период с 09.00 5 мая до 09.00 6 мая сбито 79 вражеских беспилотников различного типа. 54 раза враг применил артиллерию по отселенным районам», — сообщил Хинштейн на платформе «Макс».
Он добавил, что три раза беспилотники атаковали территорию региона с помощью взрывных устройств.
«По уточненной информации, в результате атак в городе Льгове пострадали два человека: 29-летний и 44-летний мужчины, они доставлены в Курскую облбольницу. Скорейшего выздоровления! Повреждены два автомобиля, остекление здания заправки», — сообщил глава региона.
Уточняется, что погибших нет.