Вместо отпуска — на передовую: бригады ВСУ из Донбасса перебросили в Сумскую область

Личный состав 32-й и 54-й отдельных механизированных бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ), выведенный из Донбасса для ротации, вместо заслуженного отдыха отправили в Сумскую область. Об этом сообщили ТАСС в российских силовых структурах.
«Личный состав данных формирований ВСУ был выведен из Донбасса на ротацию, однако вместо отпусков солдаты ВСУ отправились в Сумскую область», — рассказал источник агентства.
Он также уточнил, что южнее Юнаковки переброшены подразделения 68-й отдельной аэромобильной бригады, которые уже начали нести потери.
Как писал KP.RU, ранее пленный боевик 58-й отдельной механизированной бригады ВСУ Сергей Мироненко рассказал, что командование запугивает собственных военных с помощью беспилотников. По его словам, командование оставляет на дронах угрожающие послания, чтобы подавить волю сослуживцев к сдаче в плен.