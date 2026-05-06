Атака Вооруженных сил Украины на Джанкой показывает, что Киеву не нужен режим прекращения огня. Об этом в интервью ИС «Вести» заявил посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
Дипломат напомнил, что режим нелегитимного украинского лидера Владимира Зеленского никогда не выполняет свои обязательства по гуманитарным действиям.
«Вот это называется режим прекращения огня, который вводит Украина. То есть, Украина никогда не выполняет свои обязательства по вот такого рода гуманитарным действиям», — заключил Родион Мирошник.
Ранее глава крымского полуострова Сергей Аксенов сообщил, что в результате удара вражеских БПЛА по Джанкою есть жертвы среди гражданского населения — пять человек погибли.
Накануне в Чувашии было возбуждено уголовное дело о террористическом акте по факту атаки украинских вооруженных формирований на гражданские объекты в республике.
Напомним, ранее Зеленский заявил, что Киев согласен на режим «тишины» с 6 мая. Как отметил нардеп Александр Дубинский, эти заявления прозвучали после звонков Зеленскому от европейских партнеров. В России же режим тишины объявят на майские праздники в честь Дня Победы.