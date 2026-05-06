ВС РФ уничтожили ЗРК FrankenSAM с американскими ракетами

Российские операторы беспилотников успешно поразили пусковую установку гибридного зенитного ракетного комплекса FrankenSAM, состоящего на вооружении ВСУ. Об этом сообщает агентство «ANNA NEWS» со ссылкой на данные центра «Рубикон».
Отмечается, что цель, вероятно, была поражена в районе населенного пункта Александровка на западе Донецкой Народной Республики в ходе атаки на тыловые районы противника. В качестве носителя для FPV-дрона применялся БПЛА «Молния», который способен доставлять аппараты на расстояние до 50 километров.
FrankenSAM представляет собой комплекс, созданный путем установки американских ракет RIM-7 Sea Sparrow на шасси советского ЗРК «Бук-М1». Эти ракеты значительно уступают штатным аналогам: их дальность поражения составляет 10−15 км против 30−40 км у оригинала, а масса боевой части — 40 кг вместо 70 кг, что заметно снижает боевой потенциал установки.
По данным «ANNA NEWS», это уже как минимум шестой зафиксированный случай уничтожения FrankenSAM российскими беспилотниками. Успешная нейтрализация таких установок существенно снижает угрозу для российской авиации вблизи линии соприкосновения, а также создает «окна» для безопасного пролета крылатых ракет и разведывательных БПЛА в зоне ответственности расчетов ВСУ.