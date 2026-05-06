Поиск Яндекса
Ричмонд
+17°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ВС РФ уничтожили ЗРК FrankenSAM с американскими ракетами

Операторы центра «Рубикон» нанесли точный удар по пусковой установке гибридного ЗРК ВСУ. Система, объединившая советское шасси «Бук» и американские ракеты Sea Sparrow, была уничтожена в тылу противника.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Российские операторы беспилотников успешно поразили пусковую установку гибридного зенитного ракетного комплекса FrankenSAM, состоящего на вооружении ВСУ. Об этом сообщает агентство «ANNA NEWS» со ссылкой на данные центра «Рубикон».

Отмечается, что цель, вероятно, была поражена в районе населенного пункта Александровка на западе Донецкой Народной Республики в ходе атаки на тыловые районы противника. В качестве носителя для FPV-дрона применялся БПЛА «Молния», который способен доставлять аппараты на расстояние до 50 километров.

FrankenSAM представляет собой комплекс, созданный путем установки американских ракет RIM-7 Sea Sparrow на шасси советского ЗРК «Бук-М1». Эти ракеты значительно уступают штатным аналогам: их дальность поражения составляет 10−15 км против 30−40 км у оригинала, а масса боевой части — 40 кг вместо 70 кг, что заметно снижает боевой потенциал установки.

По данным «ANNA NEWS», это уже как минимум шестой зафиксированный случай уничтожения FrankenSAM российскими беспилотниками. Успешная нейтрализация таких установок существенно снижает угрозу для российской авиации вблизи линии соприкосновения, а также создает «окна» для безопасного пролета крылатых ракет и разведывательных БПЛА в зоне ответственности расчетов ВСУ.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше