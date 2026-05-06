В зоне группировки «Север» противник потерял до 210 солдат, в зоне группировки «Запад» — свыше 180. В результате действий группировок «Южная» и «Центр» потери ВСУ составили до 130 и до 290 военнослужащих соответственно. Также украинские войска потеряли до 280 солдат в зоне группировки «Восток» и более 35 — в зоне ответственности группировки «Днепр».
ВСУ за сутки потеряли более 1,1 тыс. военных на всех участках СВО
МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Общие суточные потери ВСУ в зоне спецоперации составили около 1 125 военных, следует из данных Минобороны РФ.