Средства ПВО РФ сбили за сутки 605 беспилотников ВСУ

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Российские средства противовоздушной обороны сбили за сутки 605 беспилотников ВСУ самолетного типа. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Средствами противовоздушной обороны сбиты 12 управляемых авиационных бомб, реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США и 605 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — рассказали в ведомстве.
По его данным, всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 671 самолет, 284 вертолета, 142 852 беспилотных летательных аппарата, 659 зенитных ракетных комплексов, 29 190 танков и других боевых бронированных машин, 1 716 боевых машин реактивных систем залпового огня, 34 795 орудий полевой артиллерии и минометов, 60 945 единиц специальной техники.