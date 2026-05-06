️Фронтовая сводка на утро 6 мая 2026 года от WarGonzo

Запорожский фронт
Продолжаются тяжёлые бои в районе Приморского и Степногорска. (Рис. 1.1).
На Гуляйпольском направлении идут бои в районе Гуляйпольского и Воздвижевки. По сведениям источников, выше по фронту ВС РФ продвигаются севернее Александрограда к реке Волчья. Есть успехи в Новопавловке. (Рис. 1.2).
Донецкий фронт
На Красноармейском направлении войска РФ атакуют в Василевке. Есть успехи в Новоалександровке. На Добропольском направлении ВС РФ отразили контратаки противника в Белицком. Продолжаются бои в районе Нового Донбасса. (Рис. 2.1).
На Константиновском направлении боестолкновения в северной части Долгой Балки и севернее Ильиновки. Сообщается, что войска РФ вошли в южные и юго-западные районы Константиновки. В Часов Яре идут бои, ВС РФ удерживают позиции.
На Краснолиманском направлении продолжаются бои в районе Коровьего Яра, Александровки, Соснового и Святогорска. На Северском участке идут бои за Кривую Луку. Продолжаются столкновения в Фёдоровке Второй и на участке между Липовкой и Никифоровкой. (Рис. 2.2).
Харьковский фронт
На Купянском направлении идут бои в районе Куриловки, Ковшаровки и в самом Купянске. На Богуславском направлении ВС РФ продвигаются в районе Боровой и севернее населённого пункта Шийковка. (Рис. 3.1).
На Волчанском направлении войска РФ расширяют зону контроля к югу от Покаляного, ведут бои за Караичное, Волоховку и Чайковку. Не стихают бои в районе Охримовки. Продолжаются бои у Избицкого и Верхней Писаревки. (Рис. 3.2).
Сумской фронт
ВС РФ атакуют противника в районе Корчаковки. Есть продвижение в районе Рясного. (Рис. 4).