Группировка «Север» улучшила тактическое положение
Подразделения «Северной» группировки атаковали три бригады и штурмовой батальон ВСУ в районах трех населенных пунктов Сумской области, а также две бригады и пограничный отряд противника в районах трех населенных пунктов Харьковской области.
Потери украинской стороны за сутки составили: порядка 210 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, два автомобиля, артиллерийское орудие и зенитный ракетный комплекс.
«Запад» занял выгодные позиции
Российские бойцы нанесли поражение двум бригадам ВСУ в районах населенных пунктов Крестище, Пришиб и Сидорово ДНР.
В зоне ответственности группировки потери противника составили: свыше 180 боевиков, две боевые бронированные машины, 26 автомобилей, три артиллерийских орудия и пять станций РЭБ.
Подразделения «Юга» противостоят ВСУ в ДНР
Военнослужащие «Южной» группировки нанесли поражение трем украинским бригадам в районах населенных пунктов Константиновка и Дружковка ДНР.
Потери ВСУ в живой силе составили порядка 130 человек. Также противник лишился 17 автомобилей, пяти орудий полевой артиллерии и радиолокационной станции контрбатарейной борьбы.
Потери ВСУ в зоне действия «Центра» достигли 290 боевиков
За сутки подразделения «Центра» атаковали шесть бригад и штурмовой полк ВСУ в районах пяти населенных пунктов ДНР и сел Новоподгородное и Новопавловка Днепропетровской области.
Потери украинской стороны: порядка 290 военнослужащих, танк, боевая бронированная машина, семь автомобилей, две РСЗО, четыре артиллерийских орудия и станция РЭБ.
«Восток» продавил глубину обороны противника
Подразделения «Восточной» группировки нанесли поражение трем бригадам и трем штурмовым полкам ВСУ в районах населенных пунктов Шевченковское, Зарница, Чаривное, Лесное Запорожской области, Великомихайловка и Коломийцы Днепропетровской области.
Противник потерял до 280 военнослужащих, три боевые бронированные машины, семь автомобилей и артиллерийское орудие.
«Днепр» продвигается в Запорожской области
Бойцы «Днепра» нанесли удар по четырем бригадам ВСУ в районах пяти населенных пунктов Запорожской области.
«Уничтожены более 35 военнослужащих, боевая бронированная машина, 21 автомобиль и две станции радиоэлектронной борьбы», — сообщает Минобороны РФ.
Итоги работы авиации, ракетных войск, артиллерии, БПЛА
Средства ПВО за сутки сбили:
- 12 управляемых авиабомб;
- реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS;
- 605 БПЛА самолетного типа.