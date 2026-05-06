Главное из брифинга Минобороны 6 мая 2026 года: последние новости на сегодня

Редакция Новостей Mail представляет дайджест новостей об основных событиях в зоне СВО 6 мая апреля на основе сводки Министерства обороны РФ.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Группировка «Север» улучшила тактическое положение

Подразделения «Северной» группировки атаковали три бригады и штурмовой батальон ВСУ в районах трех населенных пунктов Сумской области, а также две бригады и пограничный отряд противника в районах трех населенных пунктов Харьковской области.

Потери украинской стороны за сутки составили: порядка 210 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, два автомобиля, артиллерийское орудие и зенитный ракетный комплекс.

«Запад» занял выгодные позиции

Российские бойцы нанесли поражение двум бригадам ВСУ в районах населенных пунктов Крестище, Пришиб и Сидорово ДНР.

В зоне ответственности группировки потери противника составили: свыше 180 боевиков, две боевые бронированные машины, 26 автомобилей, три артиллерийских орудия и пять станций РЭБ.

Подразделения «Юга» противостоят ВСУ в ДНР

Военнослужащие «Южной» группировки нанесли поражение трем украинским бригадам в районах населенных пунктов Константиновка и Дружковка ДНР.

Потери ВСУ в живой силе составили порядка 130 человек. Также противник лишился 17 автомобилей, пяти орудий полевой артиллерии и радиолокационной станции контрбатарейной борьбы.

Потери ВСУ в зоне действия «Центра» достигли 290 боевиков

За сутки подразделения «Центра» атаковали шесть бригад и штурмовой полк ВСУ в районах пяти населенных пунктов ДНР и сел Новоподгородное и Новопавловка Днепропетровской области.

Потери украинской стороны: порядка 290 военнослужащих, танк, боевая бронированная машина, семь автомобилей, две РСЗО, четыре артиллерийских орудия и станция РЭБ.

«Восток» продавил глубину обороны противника

Подразделения «Восточной» группировки нанесли поражение трем бригадам и трем штурмовым полкам ВСУ в районах населенных пунктов Шевченковское, Зарница, Чаривное, Лесное Запорожской области, Великомихайловка и Коломийцы Днепропетровской области.

Противник потерял до 280 военнослужащих, три боевые бронированные машины, семь автомобилей и артиллерийское орудие.

«Днепр» продвигается в Запорожской области

Бойцы «Днепра» нанесли удар по четырем бригадам ВСУ в районах пяти населенных пунктов Запорожской области.

«Уничтожены более 35 военнослужащих, боевая бронированная машина, 21 автомобиль и две станции радиоэлектронной борьбы», — сообщает Минобороны РФ.

Итоги работы авиации, ракетных войск, артиллерии, БПЛА

Авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России ударили по цехам сборки БПЛА самолетного типа, складам горючего, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 156 районах.

Средства ПВО за сутки сбили:

  • 12 управляемых авиабомб;
  • реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS;
  • 605 БПЛА самолетного типа.