Военкор оценил новую поставку Украине американских боеприпасов

Вашингтон направит Киеву 1500 комплектов высокоточных авиабомб с дальностью полета до 84 км. Военкор Александр Коц обратил внимание на то, что это решение идет вразрез с обещаниями Дональда Трампа завершить конфликт и ограничить поставки вооружений.

Авторы и эксперты
Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Госдепартамент США одобрил продажу Украине партии высокоточных авиационных бомб JDAM-ER с увеличенной дальностью полета. Сумма сделки оценивается в 373,6 миллиона долларов, пишет военный корреспондент Александр Коц.

Согласно условиям контракта, Киев получит 1500 комплектов KMU-572 и KMU-556, предназначенных для дооснащения 226-килограммовых авиабомб Mk 82 и Mk 84 весом 907 кг. Модернизированные с помощью этих наборов боеприпасы способны планировать к цели на расстояние до 84 километров, а основными их носителями станут состоящие на вооружении ВСУ истребители МиГ-29 и западные F-16.

Александр Коц отмечает явное противоречие между публичными заявлениями Дональда Трампа и реальными шагами Вашингтона. Несмотря на неоднократные обещания завершить конфликт и ограничить прямые поставки оружия, США продолжают отправлять значительные объемы боеприпасов напрямую.

«Видимо, желание немного подзаработать оказалось сильнее», — резюмирует военкор. По его мнению, риторика о мире уступает место экономическим интересам американского ВПК.

