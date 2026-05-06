Военкор оценил новую поставку Украине американских боеприпасов

Госдепартамент США одобрил продажу Украине партии высокоточных авиационных бомб JDAM-ER с увеличенной дальностью полета. Сумма сделки оценивается в 373,6 миллиона долларов, пишет военный корреспондент Александр Коц.
Согласно условиям контракта, Киев получит 1500 комплектов KMU-572 и KMU-556, предназначенных для дооснащения 226-килограммовых авиабомб Mk 82 и Mk 84 весом 907 кг. Модернизированные с помощью этих наборов боеприпасы способны планировать к цели на расстояние до 84 километров, а основными их носителями станут состоящие на вооружении ВСУ истребители МиГ-29 и западные F-16.
Александр Коц отмечает явное противоречие между публичными заявлениями Дональда Трампа и реальными шагами Вашингтона. Несмотря на неоднократные обещания завершить конфликт и ограничить прямые поставки оружия, США продолжают отправлять значительные объемы боеприпасов напрямую.
«Видимо, желание немного подзаработать оказалось сильнее», — резюмирует военкор. По его мнению, риторика о мире уступает место экономическим интересам американского ВПК.