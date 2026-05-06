Поддубный назвал причастную к ударам по Чебоксарам бригаду ВСУ

За недавними атаками на Чебоксары стоит 19-я ракетная бригада ВСУ, носящая наименование «Святая Варвара». Именно это подразделение несет ответственность за многочисленные удары по гражданской инфраструктуре и мирному населению, пишет военный корреспондент Евгений Поддубный.
Военкор напомнил, что в 2022 году бригада нанесла удар ракетой «Точка-У» по вокзалу Краматорска, а также причастна к систематическим обстрелам Белгородской, Курской и Брянской областей. Материалы Следственного комитета в отношении двух последних командиров соединения подтверждают их неоднократные приказы об атаках по мирным гражданам.
Еще в апреле 2022 года Басманный суд Москвы заочно арестовал бывшего комбрига, полковника Федора Ярошевича*, из-за ракетного удара по краматорскому вокзалу, жертвами которого стали не менее 50 человек. Также Ярошевич* отдавал преступные приказы о нанесении ударов ракетами «Точка-У» по Белгородской области, что привело к гибели людей и имущественному ущербу на сумму более 1,3 млрд рублей.
Заочное обвинение в терактах предъявлено и действующему командиру, полковнику Ростиславу Карпуше. В январе 2025 года он отдал приказ об обстреле Белгорода и области из РСЗО HIMARS, что повлекло ранения жителей и масштабное отключение электричества у 600 тысяч абонентов. Кроме того, Карпуша организовал ракетные удары по севастопольскому пляжу в июне 2024 года и по Суджанскому интернату в феврале 2025 года.
* Внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.