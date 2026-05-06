ВС РФ поразили два корабля ВМС Украины в порту Одессы

Вооруженные силы России нанесли удар беспилотными летательными аппаратами по военной портовой инфраструктуре в Одессе. В результате атаки были поражены два корабля Военно-морских сил Украины, пишут «Два майора» на странице сообщества во «ВКонтакте».
Целями российских дронов стали патрульный катер типа Island и бронированный артиллерийский катер проекта 58155 «Гюрза-М». Данные суда выполняли задачи по противовоздушной обороне акватории, охране портовой инфраструктуры, а также привлекались для сопровождения военных грузов и торговых кораблей.
34-метровые патрульные катера типа Island («Айленд») — это бывшие суда Береговой охраны США, которые передавались Украине в рамках военной помощи. Всего украинские ВМС получили порядка пяти единиц, которые планировалось свести в отдельный дивизион.
Предыдущая результативная атака на корабельный состав украинского флота состоялась 28 августа 2025 года. Тогда в устье Дуная с помощью российского безэкипажного катера был потоплен средний разведывательный корабль ВМСУ «Симферополь».
Ранее сообщалось, что российские БПЛА поразили сухогруз, следовавший на загрузку в один из одесских портов.