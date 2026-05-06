ВС РФ поразили два корабля ВМС Украины в порту Одессы

Российские дроноводы поразили в одесском порту два катера ВМСУ: типа Island и «Гюрза-М». Эти суда обеспечивали ПВО акватории и сопровождали военные грузы. Военные эксперты отмечают, что это первая крупная атака на корабельный состав противника с августа прошлого года.