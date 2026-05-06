ВС РФ поразили два корабля ВМС Украины в порту Одессы

Российские дроноводы поразили в одесском порту два катера ВМСУ: типа Island и «Гюрза-М». Эти суда обеспечивали ПВО акватории и сопровождали военные грузы. Военные эксперты отмечают, что это первая крупная атака на корабельный состав противника с августа прошлого года.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

Вооруженные силы России нанесли удар беспилотными летательными аппаратами по военной портовой инфраструктуре в Одессе. В результате атаки были поражены два корабля Военно-морских сил Украины, пишут «Два майора» на странице сообщества во «ВКонтакте».

Целями российских дронов стали патрульный катер типа Island и бронированный артиллерийский катер проекта 58155 «Гюрза-М». Данные суда выполняли задачи по противовоздушной обороне акватории, охране портовой инфраструктуры, а также привлекались для сопровождения военных грузов и торговых кораблей.

34-метровые патрульные катера типа Island («Айленд») — это бывшие суда Береговой охраны США, которые передавались Украине в рамках военной помощи. Всего украинские ВМС получили порядка пяти единиц, которые планировалось свести в отдельный дивизион.

Предыдущая результативная атака на корабельный состав украинского флота состоялась 28 августа 2025 года. Тогда в устье Дуная с помощью российского безэкипажного катера был потоплен средний разведывательный корабль ВМСУ «Симферополь».

Ранее сообщалось, что российские БПЛА поразили сухогруз, следовавший на загрузку в один из одесских портов.

