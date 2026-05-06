Угроза атаки БПЛА объявлена в Туапсе

Жителей и гостей района просят не подходить близко к окнам, укрыться в ванной, туалете, коридоре, кладовой или на цокольном этаже ближайшего здания. Спрятаться также можно в подземном переходе или на подземной парковке.
Использовать для укрытия автомобиль не рекомендуется. Также опасно прятаться под стенами многоквартирных домов.
«Сохраняйте спокойствие! Ждите отмены сигнала! Сигнал отменят сразу после того, как обстановка станет безопасной», — говорится в сообщении.
