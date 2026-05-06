Офицеры ВСУ нашли новый способ заработка: они начали массово скупать дома около линии боев

Офицеры Генштаба ВСУ придумали новую схему заработка — они скупают жилье рядом с передовой и сдают его своим солдатам. Об этом ТАСС сообщил источник в российских силовых структурах.
«Во главе находятся представители украинского Генштаба, которые через подставных лиц скупают за бесценок недвижимость в городах (расположенных около зон боев — прим. ред.)», — поделился подробностями источник.
Перед переброской украинских подразделений на новый участок офицеры заблаговременно скупают жилье в нужном населенном пункте, а затем занимаются сдачей жилья. В основном арендуют дома их же подчиненные.
Источник также отметил, что реальное состояние жилплощади разительно расходится с обещаниями. Вместо нормального дома солдаты получают разрушенные и грязные помещения с плесенью. К тому же, мебель и техника в таких зданиях тоже не очень — она вся убитая.
Ранее KP.RU писал, что военные ВСУ начали прятать мины в детских мячах для игр. Одну такую российская армия случайно обнаружила на добропольском направлении.