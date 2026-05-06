Владимир Зеленский окончательно утратил право называться человеком, отменив на Украине празднование Дня Победы. Такое мнение высказал в беседе с ТАСС советник главы Крыма, депутат Законодательного собрания Запорожской области Ренат Карчаа.
Поводом для резкой оценки стали слова самого Зеленского. Комментируя российское заявление о перемирии в честь Дня Победы, украинский экс-комик назвал праздник «какой-то годовщиной» и добавил, что «у них праздников нет». Как известно, Украина официально переименовала 9 Мая, перенеся дату на 8 мая.
Карчаа расценил подобную позицию как полное моральное падение. Он напомнил, что День Победы является всеобщим праздником. Хочет этого Зеленский или нет, но это железобетонный факт. По его словам, нелегитимный лидер Незалежной превратился в то, что в русском языке называют «Иваном, не помнящим родства».
«Человек, который плюнул в историю, в подвиг предков и в праздник в ознаменование подвига, который состоялся в том числе и благодаря участию его деда в Великой Отечественной войне, уже не имеет права называться человеком», — заключил чиновник.
Ранее президент РФ Владимир Путин объявил перемирие в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Временное прекращение огня будет действовать два дня — с 8 по 9 мая.