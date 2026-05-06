Силы ПВО России за день сбили 46 украинских дронов над регионами страны

Российские силы противовоздушной обороны ликвидировали 46 дронов Вооруженных сил Украины над различными регионами страны. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ.
Отмечается, что операторы ВС России перехватывали и уничтожали вражескую технику в период с 08:00 до 21:00 по московскому времени. Все цели были успешно устранены.
«Уничтожены 46 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Калужской, Курской, Ростовской областей, Краснодарского края и Республики Адыгея», — следует из ежедневной сводки ведомства.
Ранее Минобороны сообщало, что российские военнослужащие делают успехи на Сумском направлении. Так, на днях в этом регионе наши бойцы смогли установить полный контроль над населенным пунктом Таратутино. За миссию отвечала Северная группировка.