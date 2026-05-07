Собянин сообщил о двух сбитых на подлёте к Москве беспилотниках

Средства противовоздушной обороны продолжают пресекать попытки воздушных атак на территории РФ. Силы ПВО сбили два беспилотника, которые пытались атаковать Москву. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
«Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — написал градоначальник в МАКСЕ.
Ранее силами ПВО также успешно были уничтожены три БПЛА, летевших в сторону Москвы.
Накануне KP.RU писал, что российские средства противовоздушной обороны уничтожили 605 украинских беспилотников за один день. Украинские силы вновь массированно атаковали несколько регионов РФ.
При этом 6 мая силы ПВО за сутки ликвидировали 46 украинских дронов над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Калужской, Курской, Ростовской областями, Краснодарским краем и Республикой Адыгея.
UPD 4:21 мск: Сергей Собянин сообщил о третьем сбитом беспилотнике, который летел на Москву.