ВСУ атаковали жилые дома в Брянске, ранены 13 человек

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что ВСУ нанесли удар по жилым домам в Брянске. Пострадали 13 человек, среди которых есть ребенок.
«Подобно фашистам ночью нанесли удар по жилым домам и мирным жителям. В результате террористической атаки в Бежицком районе города Брянска, к сожалению, ранены 13 человек, в том числе один ребенок», — написал Богомаз в МАКСЕ.
Он уточнил, что пострадавшим оказывают медицинскую помощь.
По словам губернатора, в результате вражеской атаки повреждены два жилых дома, более 20 квартир и около 40 автомобилей. Этой же ночью, по сообщению мэра столицы Сергея Собянина, средства ПВО ликвидировали три беспилотника на подлете к Москве. Глава Таганрога Светлана Камбулова проинформировала, что в городе силы ПВО отражают атаку украинских дронов.