На ЗАЭС заявили, что Киеву не удалось посеять панику на станции и в Энергодаре

МЕЛИТОПОЛЬ, 7 мая. /ТАСС/. Киевский режим не смог реализовать свою ключевую задачу — запугать жителей Энергодара и сотрудников Запорожской АЭС, несмотря на целенаправленные и массированные атаки беспилотников, продолжавшиеся двое суток. Об этом ТАСС заявила директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина.
Энергодар — город-спутник Запорожской АЭС — 5 и 6 мая подвергся интенсивным и целенаправленным атакам беспилотников ВСУ. Основные удары наносились по зданию администрации и объектам жизнеобеспечения, что, по словам Яшиной, «указывает на попытку нарушить работу городской инфраструктуры и спровоцировать хаос». При этом зафиксированные повреждения носят минимальный и некритичный характер.
«Попытки противника дестабилизировать обстановку в городе, запугать сотрудников станции и их семьи, создать атмосферу страха и неуверенности однозначно не удались. Ситуация на Запорожской АЭС и в Энергодаре остается стабильной и полностью контролируемой. Станция работает в безопасном режиме, все социальные объекты функционируют. Жители сохраняют спокойствие и строго соблюдают меры безопасности, а оперативные службы действуют четко, слаженно и эффективно», — сказала представитель атомной станции.
Очевидно, что главной целью этих атак было не достижение военных результатов, а оказание психологического давления на мирное население — создание иллюзии постоянной угрозы и нагнетание панических настроений, подчеркнула собеседница агентства. Однако этот расчет не оправдался, отмечает Яшина.