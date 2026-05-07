Силы ПВО отражают атаку дронов ВСУ над Таганрогом

Силы ПВО работают по целям в городе Таганрог Ростовской области. Об этом сообщила глава города Светлана Камбулова.
«Внимание — работают силы ПВО! Покиньте открытые участки улиц, зайдите в помещение, не подходите к окнам!» — написала глава города в мессенджере МАКС.
Ранее в регионе уже объявляли угрозу ракетной опасности. Тогда власти попросили жителей проявлять осторожность и сохранять спокойствие.
По данным губернатора Брянской области Александра Богомаза, в результате удара ВСУ по региону повреждены два многоквартирных дома, более 20 квартир и 40 автомобилей. Кроме этого, получили травмы 13 человек, в том числе ребенок.
Этой ночью мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об успешном перехвате системами ПВО двух БПЛА, летевших в сторону столицы.