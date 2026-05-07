WSJ: армия США хочет разработать более дешевые аналоги ракет Patriot

Американские военные изучают возможность создания новых ракет-перехватчиков, использование которых было бы в несколько раз дешевле, чем применение зенитных комплексов Patriot, сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на министра Сухопутных войск США Дэниела Дрисколла.
«Мы хотим понять, сможем ли мы с нуля создать перехватчик, который будет нашей интеллектуальной собственностью, а затем найти подрядчика для его производства», — отметил чиновник.
Уточняется, что стоимость ракеты PAC-3 для системы противовоздушной обороны Patriot достигает 4,4 миллиона долларов. Расходы на новые перехватчики, по оценкам Сухопутных войск США, не должны превышать 250 тысяч долларов за одну единицу.
Дрисколл рассчитывает, что этот проект будет официально запущен в ближайшие месяцы. Предполагается, что демонстрация новой ракеты состоится в течение года. Издание подсчитало, что во время военной операции против Ирана американские войска применили от 1,5 тысячи до 2 тысяч ракет Patriot, THAAD и Standard Missile.
Напомним, ранее стало известно, что Пентагон запросил более 30 миллиардов долларов на развитие оборонного производства в США, поскольку в Вашингтоне собираются избавиться от зависимости от поставщиков из других стран.