РСЗО «Град» уничтожила пункт управления БПЛА ВСУ в Запорожской области

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Расчет реактивной системы залпового огня «Град» группировки войск «Восток» уничтожил пункт управления беспилотниками ВСУ в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Источник: РИА "Новости"

Там рассказали, что подвоз материальных средств на позиции ВСУ обнаружил расчет разведывательного беспилотника в районе населенного пункта Верхняя Терса Запорожской области.

«Координаты выявленной цели были переданы артиллерийским подразделениям группировки войск “Восток”. Расчет 122-мм реактивной системы залпового огня БМ-21 “Град” нанес массированный удар осколочно-фугасными снарядами по укрытию противника. В результате огневого воздействия пункт управления БПЛА разрушен, доставленное имущество уничтожено. Находившаяся на позициях живая сила ВСУ ликвидирована», — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что также на запорожском направлении операторы ударных беспилотников группировки войск «Восток» уничтожили личный состав ВСУ в опорных пунктах и лесополосах. Места укрытия и маршруты перемещения противника обнаружили операторы разведывательных БПЛА. «В результате скоординированной работы разведывательных и ударных БПЛА полевые укрытия разрушены. Находившаяся в опорных пунктах, а также передвигавшаяся по лесополосам живая сила ВСУ ликвидирована. Попытки боевиков провести ротацию и накопление резервов на данном участке проведения специальной военной операции пресечены», — заключили в министерстве.

Кроме того, расчеты самоходных артиллерийских установок «Гиацинт-С» группировки «Восток» уничтожили места размещения ВСУ в Запорожской области. «Расчеты 152-мм самоходных артиллерийских установок 2С5 “Гиацинт-С” с закрытых огневых позиций нанесли удары осколочно-фугасными снарядами по укреплениям противника. В результате огневого поражения фортификационные сооружения противника разрушены, пункты управления БПЛА выведены из строя, находившаяся на позициях живая сила ВСУ ликвидирована», — отметили в ведомстве.

