Бойцы «Южной» уничтожили опорный пункт ВСУ севернее Часова Яра

В ходе патрулирования расчет разведывательного беспилотника бригады «Север-V» зафиксировал груженый гексакоптер ВСУ, доставлявший груз на передовые позиции ВСУ. Операторы установили точное местоположение ВСУ и передали координаты артиллерийским подразделениям бригады.
«По выявленной цели нанесена серия прицельных ударов, в результате которых произошла детонация боекомплекта. Кадры объективного контроля зафиксировали мощный взрыв и полное уничтожение опорного пункта вместе с находившейся там живой силой противника. Слаженная работа операторов беспилотных систем и артиллерии позволила не только пресечь логистику противника, но и ликвидировать важный узел его обороны на данном участке», — подчеркнули в ведомстве.
Кроме того, на краматорском направлении операторы БПЛА отдельного полка беспилотных систем «Буревестник» добровольческого корпуса Южной группировки уничтожили пикап с грузом ВСУ. «Для поражения был задействован оптоволоконный FPV-дрон, который обеспечивает устойчивое управление даже в условиях активного противодействия средствами радиоэлектронной борьбы. Оператор вывел дрон в район цели и точным заходом поразил транспортное средство противника», — рассказали в ведомстве.