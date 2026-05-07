Расчет «Ланцета» уничтожил технику и живую силу ВСУ в Сумской области

«Расчет барражирующих боеприпасов “Ланцет” войск беспилотных систем в составе 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты группировки войск “Север” уничтожил технику и живую силу подразделений ВСУ в зоне проведения СВО в Сумской области», — говорится в сообщении.
По словам командира взвода беспилотных систем с позывным Ворчун, главным преимуществом комплекса является его мультифункциональность. «Ланцет» может совмещать как разведывательные, так и ударные функции — как по отдельности, так и в совокупности. То есть работать одновременно и с разведкой, и ударным беспилотником, либо отдельно разведкой, отдельно ударным компонентом. Это достаточно сложный и интересный комплекс", — отметил он.
Оператор БПЛА с позывным Физрук пояснил, что в разведывательно-ударный комплекс входят разведывательный беспилотник ZALA Z-16 и барражирующий боеприпас «Ланцет». «Самое классное, что он может работать автономно, независимо ни от кого: сам слетал, сам разведал, сам нашел и сам поразил», — рассказал боец.