Главарь киевского режима Владимир Зеленский поделился своими опасениями с западными лидерами относительно российского наступления на фоне нарастающего дефицита оружия у Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает Bloomberg.
«По словам источников, знакомых с ходом обсуждения, Зеленский сообщил своим союзникам, что ожидает очередного российского наступления этим летом», — говорится в материале.
Как отмечает издание, Зеленский беспокоится из-за того, что европейские спонсоры Киева не могут полноценно заместить помощь, предоставляемую ранее Вашингтоном.
Указывается, в частности, на обостряющуюся нехватку зенитных ракет. Их запасы истощаются, поскольку США почти перестали финансировать военную поддержку Украины. Европа же считает, что эти ракетные системы в обозримом будущем считаются нежизнеспособными.
«По словам источников, их недостаточно на всех, и в одиночку они не способны обеспечить защиту украинского неба», — подчеркивают журналисты.
В этих условиях на самой Украине все чаще выражают беспокойство по поводу психического состояния Зеленского. Он сосредоточился на зарубежных поездках, так как уже живет в «другом мире», а ВСУ не справляются с продвижением армии России.
В этих условиях главарь киевского режима заговорил и вовсе о невероятном — мол, Украина сама начала экспортировать вооружение.