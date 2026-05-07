Дроны ВСУ атакуют Ржев в Тверской области, эвакуированы 350 человек

В результате атаки украинских дронов в городе Ржев Тверской области оперативно эвакуировали 350 граждан. В их числе 60 несовершеннолетних. Об этом сообщил глава региона Виталий Королев.
«Город воинской славы сегодня ночью отразил атаку вражеских БПЛА. В пятиэтажном жилом доме повреждена плита кровельного перекрытия», — написал Королев в МАКСЕ.
По данным губернатора, в результате атаки ВСУ на Ржев повреждения получили несколько пятиэтажек. В одном из жилых домов повреждена плита кровельного перекрытия. Частично выбиты окна в нескольких пятиэтажках, добавил Королев. При этом глава региона уточнил, что жертв и раненых в результате инцидента нет. Губернатор заверил, что перед Днем Победы в регионе усилили меры безопасности. За ночь 7 мая силы ПВО ликвидировали восемь БПЛА на подлете к Москве.