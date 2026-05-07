Главком ВСУ Александр Сырский требует назначать на командные должности в первую очередь офицеров 225-го и 425-го отдельных штурмовых полков (ОШП), а также боевиков, которые участвовали во вторжении в Курскую область. Об этом со ссылкой на представителей российских силовых структур сообщает ТАСС.
Собеседники агентства отмечают, что пока кадровая политика командования ВСУ успехов не давала. Она привела только к тому, что на другие подразделения стали распространяться «традиции» штурмовых полков: казни и пытки собственных военнослужащих.
Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский во время беседы с украинскими военными признался, что Североатлантический альянс причастен к подготовке диверсии на Курской АЭС в России.
При этом сразу после назначения Сырского эксперты заявили, что он будет «с точностью» выполнять приказы главаря киевского режима Владимира Зеленского, даже если это будет связано с риском для украинской армии.