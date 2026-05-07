В Ростовской области уничтожили более 30 беспилотников ВСУ

В Ростовской области силы противовоздушной обороны уничтожили более 30 беспилотных летательных аппаратов ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.
«Минувшей ночью Ростовская область подверглась массированной воздушной атаке. Уничтожены более трех десятков БПЛА в 12 районах области», — написал губернатор в телеграм-канале.
Слюсарь уточнил, что пострадавших и разрушений нет. Украинские дроны были сбиты в районах Миллеровский, Тарасовский, Каменский, Белокалитвинский и других.
Напомним, в ночь на 7 мая киевский режим атаковал Брянскую область. ВСУ нанесли удар по жилым домам в Брянске. По данным главы региона Александра Богомаза, в результате пострадали 13 человек, включая одного ребенка.
Как сообщал KP.RU, ВСУ атаковали город Ржев Тверской области. В жилом доме повреждена плита кровельного перекрытия. Глава региона Виталий Королев уточнил, что были эвакуированы 350 человек.