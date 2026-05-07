Поиск Яндекса
Ричмонд
+20°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростовской области уничтожили более 30 беспилотников ВСУ

Слюсарь сообщил, что в Ростовской области атаке ВСУ подверглись 12 районов.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области силы противовоздушной обороны уничтожили более 30 беспилотных летательных аппаратов ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

«Минувшей ночью Ростовская область подверглась массированной воздушной атаке. Уничтожены более трех десятков БПЛА в 12 районах области», — написал губернатор в телеграм-канале.

Слюсарь уточнил, что пострадавших и разрушений нет. Украинские дроны были сбиты в районах Миллеровский, Тарасовский, Каменский, Белокалитвинский и других.

Напомним, в ночь на 7 мая киевский режим атаковал Брянскую область. ВСУ нанесли удар по жилым домам в Брянске. По данным главы региона Александра Богомаза, в результате пострадали 13 человек, включая одного ребенка.

Как сообщал KP.RU, ВСУ атаковали город Ржев Тверской области. В жилом доме повреждена плита кровельного перекрытия. Глава региона Виталий Королев уточнил, что были эвакуированы 350 человек.

Узнать больше по теме
Биография Юрия Слюсаря
Госсоветник, экс-гендиректор «ОАК» и врио губернатора Ростовской области, Юрий Слюсарь имеет весьма многогранную биографию. Он прошел путь от музыкального продюсера до руководителя авиастроительной корпорации и политика: рассказываем о важных этапах в его жизни.
Читать дальше